“LG G9 ThinQ Krijgt Mid-range Processor”

Volgens de laatste geruchten krijgt de LG G9 ThinQ een processor die je normaal zou verwachten in een mid-range smartphone. Het zou gaan om de Snapdragon 765-processor.

Je zou verwachten dat de LG G9 ThinQ een vlaggenschip-processor krijgt, zoals de Snapdragon 865-chipset. Volgens Notebook Check zal LG de Snapdragon 865 echter inruilen voor de Snapdragon 765. Deze processor is gemaakt voor het hogere middensegment.

Als dit bericht klopt wil LG waarschijnlijk de kosten drukken door een goedkopere processor te gebruiken. De Snapdragon 865 is onder andere duurder doordat de processor standaard met Snapdragon X55-modem komt. Hierdoor hebben alle toestellen met Snapdragon 865-processor standaard ondersteuning voor 5G.

Het is onduidelijk of LG misschien met meerdere uitvoeringen komt, waarbij de duurdere variant wel een Snapdragon 865-processor heeft. Volgens een eerder gelekte render krijgt de LG G9 ThinQ verder een vierdubbele camera, een in-display vingerafdrukscanner en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Het is nog onduidelijk wanneer LG de smartphone op de markt brengt.

