Royole Introduceert Opvouwbare FlexPai 2

Het bedrijf Royole heeft de opvolger van de opvouwbare FlexPai smartphone aangekondigd. De FlexPai 2 heeft een nieuwe scharnier gekregen waardoor het scherm beter te vouwen is. Intern vinden we de krachtige Snapdragon 865-processor.

Net als zijn voorganger beschikt de Royole FlexPai 2 over een 7,8-inch scherm met een beeldverhouding van 4 bij 3, die in het midden gebogen kan worden. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor en vier camera’s, maar de meeste specificaties ontbreken nog. Wel weten we dat er 5G-ondersteuning aanwezig.

De FlexPai 2 is lichter en dunner dan zijn voorganger en het scharnier heeft een upgrade gekregen. Hierdoor is het nu mogelijk om het scherm een stuk platter te vouwen waardoor er bijna geen ruimte overblijft tussen de twee schermhelften.

Een releasedatum of adviesprijs heeft Royole nog niet bekendgemaakt.

via [nu.nl]