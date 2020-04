“Google Pixel 4a Krijgt Geen XL-variant”

Volgens de laatste geruchten zou Google op korte termijn de Pixel 4a introduceren, maar zou het bedrijf niet van plan zijn om een Pixel 4a XL te introduceren. Google heeft de XL-variant naar verluidt geschrapt.

De website 9to5Google zou de specificaties van de Google Pixel 4a in handen hebben. De Pixel 4a zou een 5,81-inch scherm krijgen met een resolutie van 2340×1080 pixels. Het scherm is iets groter dan die van de Pixel 3a (5,5-inch) en iets kleiner dan die van de Pixel 3a XL (6-inch). De website TechDroider deelde een aantal dagen geleden al een foto van de Pixel 4a verpakking.

Intern beschikt de Pixel 4a over een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 3080mAh accu die je via usb-c met 18W kunt snelladen. Achterop vinden we een enkele 12,2MP rear-camera en voorop een 8MP selfie-camera. Ook is de 3.5mm koptelefoonaansluiting nog gewoon aanwezig. Volgens tech-lekker Evan Blass krijgt de Google Pixel 4a net als zijn voorganger een adviesprijs mee van 399 dollar. Een releasedatum hebben we nog niet.

