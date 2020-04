Top 5 blackjackvarianten die je op je Android kunt spelen

Nu casino’s door COVID-19 gesloten zijn is het goed om te weten dat je niet meer dan je Androidtelefoon nodig hebt om toch te kunnen gokken. Een van de meest populaire casinospellen die je ook uitstekend op je telefoon kunt doen is blackjack. Welke vijf blackjackvarianten zijn de beste keuze en waarom? We vertellen het je hier. Eerst even blackjack oefenen? Probeer dan dit gratis blackjackspel.

5. Double Exposure Blackjack

Bij Double Exposure Blackjack zie je in plaats van één kaart beide kaarten van de dealer. Hierdoor weet je exact hoe ver je moet gaan om de dealer te verslaan. Om een groter huisvoordeel te behouden is de uitbetaling wanneer jij zelf blackjack (21 punten) krijgt niet 3:2 maar 1:1. Bij dit spel hoef je zelf minder lang na te denken of je wel of niet moet hitten. Daarom is het ook onderweg op een mobiele telefoon erg goed te spelen.

4. Single Deck Blackjack

Zoals de naam al doet vermoeden speel je Single Deck Blackjack met één pakje kaarten. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger om kaarten te tellen. Wanneer je onderweg op je telefoon even snel een potje blackjack wilt spelen is het handig dat je geen uitgebreide tabellen en berekeningen nodig hebt om toch het maximale uit dit casinospel te halen. Het lage huisvoordeel spreekt ons natuurlijk ook zeer aan!

3. Perfect Blackjack

Een ander eenvoudig blackjackspel is Perfect Blackjack. Bij deze variant hoef je zelf praktisch niks te doen, alleen maar een inzet te plaatsen. De bedenkers van dit spel hebben het zo gemaakt dat je automatisch de optimale strategie volgt. Dit heeft onder meer als voordelen:

Erg snel blackjack spelen

Je hoeft zelf geen strategie te leren

Laagste huisvoordeel gegarandeerd

2. Blackjack Switch

Bij Blackjack Switch krijg je als speler twee handen met kaarten. Hiertussen mag je één kaart wisselen (switchen). Hierdoor heb je meer kans op in ieder geval één goede hand. Bovendien zorgt deze handeling voor een stukje extra tactiek en dus extra vermaak!

1. European Blackjack

Onze favoriet blijft toch de klassieke European Blackjack. Hier kun je zelf je optimale strategie bepalen en speel je het spel zoals het ‘echt hoort’. Het geeft veel uitdaging maar daardoor ook meer voldoening als je leuke bedragen wint!