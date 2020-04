OnePlus 8-serie Krijgt Glacial Green-kleurvariant

OnePlus zal de OnePlus 8 en 8 Pro over twee dagen officieel introduceren, maar de Chinese fabrikant heeft alvast bekendgemaakt dat de smartphones in de kleur Glacial Green op de markt verschijnen.

CEO Pete Lau praat in een forumbericht over het design van smartphones. “Binnen het Android-smartphone domein is het ontwerp nog al te vaak een bijzaak. Bij OnePlus is dat gelukkig niet het geval. Een goed ontwerp is voor ons net zo belangrijk als robuuste hardware of snelle software.” Ook schrijft hij dat de nieuwe smartphone een fijnere textuur heeft waardoor de behuizing minder gevoelig is voor vingerafdrukken.

Als laatste deelde Pete Lau een afbeelding waarop de OnePlus 8 in de kleur Glacial Green te zien is. Deze kleur dook eerder al op in het geruchtencircuit samen met de Onyx Black-uitvoering. OnePlus zal alle details van de OnePlus 8-serie over twee dagen officieel bekendmaken tijdens een presentatie op 14 april.

via [AW]