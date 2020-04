Honor Introduceert Honor 30-serie

Honor, het dochtermerk van Huawei, heeft deze week de Honor 30-serie geïntroduceerd. De serie bestaat uit drie toestellen die allemaal zijn uitgerust met een OLED-scherm, ondersteuning voor snelladen en een telelens met 5X zoom.

De Honor 30, Honor 30 Pro en Honor 30 Pro+ hebben een 6,53-inch of 6,57-inch scherm. Het scherm van de Honor 30 en 30 Pro heeft een verversingssnelheid van 60 Hz. De Honor 30 Pro+ heeft een 90Hz-verversingssnelheid. De Honor 30 heeft een uitsparing voor een enkele 32MP selfie-camera terwijl de 30 Pro en 30 Pro+ een dubbele selfie-camera hebben. Alle drie de toestellen hebben een 4000mAh accu met ondersteuning voor 40 watt snelladen. De Honor 30 Pro+ kan ook draadloos laden en heeft ondersteuning voor omgekeerd laden. Daarnaast heeft de behuizing van 30 Pro en 30 Pro+ een ip54-rating gekregen.

De Honor 30 is intern uitgerust met een Kirin 985-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De 30 Pro heeft een Kirin 990-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De 30 Pro+ heeft dezelfde processor, maar met 8GB of 12GB werkgeheugen en 256GB en 512GB opslagruimte.

Ook de rear-camera verschilt op de toestellen. De reguliere Honor 30 heeft een driedubbele camera met een 40MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP periscopisch telelens met 5x zoom. Bij de duurdere uitvoeringen heeft de groothoeklens een resolutie van 16MP.

Honor heeft de smartphones tot nu toe alleen voor de Chinese markt aangekondigd. Naar verwachting komen de toestellen in de zomer naar Europa.

via [tweakers]