Samsung Introduceert 10,4-inch Galaxy Tab S6 Lite

Samsung heeft op de Indiase website van de fabrikant een nieuwe tablet geplaatst. Het gaat om de Samsung Galaxy Tab S6 Lite die is uitgerust met een 10,4-inch LCD-scherm en mid-range specificaties. Er staat nog geen adviesprijs bij vermeld.

Op de productpagina staat dat het LCD-scherm van de Galaxy Tab S6 Lite een resolutie heeft van 2000×1200 pixels. De tablet komt samen met een drukgevoelige S Pen die je aan een magnetische houder kunt hangen.

Intern beschikt de Galaxy Tab S6 Lite over een Exynos 9611-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 7040mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, twee luidsprekers, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. De tablet weegt 467 gram en meet 244,5×154,3x7mm. Er komt ook een uitvoering met 4G-ondersteuning.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is in India geïntroduceerd in de kleuren grijs, blauw en roze. Het is nog onduidelijk hoeveel te tablet kost en of de tablet ook naar Europa komt.

via [tweakers]