“OnePlus 9 Pro Krijgt Waterdichte Behuizing”

Er is nieuwe informatie opgedoken over de OnePlus 9-serie, de aankomende vlaggenschip-smartphone die OnePlus volgend jaar zal introduceren. Volgens de laatste berichten krijgt de OnePlus 9 Pro onder andere een waterdichte IP68-certificering.

De OnePlus 9-serie zal in het voorjaar geïntroduceerd worden en bestaat waarschijnlijk uit drie toestellen, namelijk de reguliere OnePlus 9, de 9 Pro en de 9E. Tech-lekker Max Jambor heeft deze week wat nieuwe informatie uitgelekt over de smartphones. Zo krijgt de OnePlus 9 Pro volgens hem net als de OnePlus 8 Pro een IP68-certificering. Dit betekent dat de smartphone stof en waterbestendig is.

De reguliere OnePlus 9 en de OnePlus 9E zouden niet waterdicht zijn. De OnePlus 9E is een nieuwe variant die qua specificaties tussen de reguliere OnePlus 9 en de OnePlus Nord-toestellen geplaatst zal worden. Zodra er meer specificaties uitlekken zullen wij dit met jullie delen.

via [droidapp]