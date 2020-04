Budget Android Go-smartphone Alcatel 1B Nu Verkrijgbaar

TCL introduceerde begin dit jaar een nieuwe budget smartphone die draait op Android Go. De Alcatel 1B krijgt een adviesprijs mee van 79 euro en is vanaf nu verkrijgbaar.

De Alcatel 1B draait op een Android Go-versie van Android 10 en beschikt over een 5,5-inch scherm met een resolutie van 1440 bij 720 pixels, een Snapdragon 215 quad-core processor, 2GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3000 mAh accu, een 8MP camera aan de achterkant en een 5MP selfie-camera.

Android Go is een lichtere versie van Android met lichtere applicaties van Google. Deze versie van Android is speciaal ontworpen voor minder krachtige smartphones zoals de Alcatel 1B.

