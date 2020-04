LG Deelt Video Van LG Velvet

LG heeft de nieuwe smartphone LG Velvet nog niet aangekondigd, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nu wel een video gedeeld waarin de smartphone te zien is. We zien duidelijk dat LG nu voor een andere design heeft gekozen.

We schreven eerder al dat de LG Velvet een ander ontwerp krijgt dan we van LG gewend zijn. Het minimalistische ontwerp heeft aan de achterkant een driedubbele camera waarbij de lenzen van groot naar klein onder elkaar zijn geplaatst. Aan de voorkant zien we een groot scherm met zeer dunne schermranden en een kleine druppelnotch voor de selfie-camera. Rondom de behuizing zien we een aluminium frame. Het is duidelijk dat de LG Velvet in ieder geval in de kleur wit op de markt verschijnt.

We weten nog weinig over de interne specificaties. Volgens de geruchten zal LG de LG Velvet op 15 mei officieel introduceren.

via [droidapp]