Specificaties Realme X3 Gelekt

Realme is sinds vorig jaar ook actief in Europa en daarom houden wij de fabrikant goed in de gaten. Zo kijken we onder andere uit naar de opvolger van de Realme X2, waarvan nu specificaties zijn uitgelekt via het Chinese TENAA-certificatiebureau.

De Realme X2 komt qua specificaties grotendeels overeen met de OnePlus 7T, maar dan met een ander design en een lagere adviesprijs. Bij de keuringsinstantie TENAA zijn nu specificaties opgedoken van een opvolger, die modelnummer RMX2142 heeft gekregen. Vermoedelijk zal de smartphone uiteindelijk als Realme X3 op de markt verschijnen.

In het keuringsrapport staat dat de smartphone beschikt over een 6,57-inch scherm en een 4.100 mAh die je via de usb-c-poort met een snelheid van 30 watt kunt opladen. Ook is er ondersteuning voor 5G, maar over welke processor de Realme X3 beschikt is nog onduidelijk.

De fabrikant zou naast de reguliere Realme X3 ook werken aan de Realme X3 SuperZoom. Volgens MySmartPrice is deze variant opgedoken bij Geekbench en beschikt de smartphone over een Snapdragon 855-processor met 12GB werkgeheugen. De X3 SuperZoom draait op Android 10. De naam doet vermoeden dat de smartphone is uitgerust met een camera die ver kan inzoomen.

Adviesprijzen of een releasedatum zijn nog niet uitgelekt.

via [AW]