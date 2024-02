Nothing Phone (2a) Krijgt Mogelijk Geen Glyph-interface

De Nothing Phone (2a), een voordeligere smartphone die Nothing eind februari zal introduceren, krijgt mogelijk geen Glyph-interface. Dit blijkt uit een render die is gedeeld door een bekende tech-lekker.

De Nothing Phone (1) en Phone (2) zijn opvallende smartphones met een doorzichtige achterkant waarin vele led-lampjes zitten verwerkt. Deze zogeheten Glyph-interface ontbreekt mogelijk op de aankomende Nothing Phone (2a), waardoor deze voordeligere smartphone een stuk minder opvallend zal zijn. Dit blijkt uit een bericht van SmartPix, die een render deelde van tech-lekker Onleaks.

Het design van de Nothing Phone (2a) ziet er anders uit dan eerder gelekte foto’s. Daarom ontstaat er wat twijfel over welke berichten we nu moeten geloven. Als we op de laatste render afgaan zien we dat de Nothing Phone (2a) een semi-transparante achterkant krijgt met witte details en een dubbele rear-camera. Het is mogelijk dat Nothing toch wat LED-lampjes in de behuizing heeft verwerkt die simpelweg niet goed zichtbaar zijn als de lampjes niet aan staan. Eind deze maand zal de officiële introductie plaatsvinden en kunnen we alle details met jullie delen.

Nothing Phone (2a) specificaties

Volgens de geruchten krijgt de Nothing Phone (2a) een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120 Hertz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 7200-processor, twee 50MP camera’s aan de achterkant en een 32MP selfie-camera. De smartphone komt op de markt in de kleuren zwart en wit. Van de witte variant is een render uitgelekt. De Nothing Phone (2a) krijgt vermoedelijk een adviesprijs mee van ongeveer 400 euro.

via [AW]