Facebook Lanceert Eigen Gaming-app

Facebook heeft een eigen gaming-app gelanceerd waarmee het bedrijf gaat concurreren met YouTube en Twitch. Gamers kunnen de app gebruiken voor het delen van gamingvideo’s en het spelen van simpele games.

Facebook Gaming is vanaf vandaag te downloaden. De lancering zou oorspronkelijk pas in juni plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus heeft Facebook de app eerder gelanceerd. Er is tijdens deze periode namelijk meer behoefte aan entertainment. “Het is entertainment dat niet alleen een vorm van passieve consumptie is, maar dat interactief is en mensen samen brengt.“

In de Facebook Gaming-app kunnen gamers via het onderdeel GoLive hun game-sessies delen of kijken naar streams van anderen. Hiermee gaat Facebook concurreren met diensten als YouTube en Twitch. Daarnaast kun je een aantal eenvoudige online games spelen. De Facebook Gaming-app bevat geen advertenties en is nu te downloaden voor Android.

