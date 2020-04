Vlaggenschip-smartphone Motorola Edge (Plus) Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week een nieuwe high-end smartphone aangekondigd. Het gaat om de Motorola Edge (Plus), die beschikt over een gebogen 90 Hz-scherm met dunne schermranden, 5G-ondersteuning, een krachtige processor en een grote accu.

Motorola is de afgelopen jaren erg actief met de productie van mid-range smartphones, maar nu heeft de fabrikant ook een high-end smartphone aangekondigd. De Motorola Edge en Edge Plus hebben een 6,7-inch OLED-scherm met gebogen schermranden, een 90 Hz verversingssnelheid, een Full HD-resolutie en een 21:9-beeldverhouding. Ook heeft het scherm een in-display vingerafdrukscanner en een uitsparing voor de 25MP selfie-camera. De nieuwe My UX-schil brengt een aantal handige functies met zich mee waaronder Edge-gestures, verschillende thema’s en de nieuwe functies van Android 10.

De Motorola Edge Plus beschikt intern over een Snapdragon 865-processor met 5G-modem, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor draadloos laden en een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP telelens met 3x optische zoom en een 16MP groothoeklens die je ook kunt gebruiken voor het maken van macro-foto’s.

De Motorola Edge heeft een Snapdragon 765-processor met 5G-modem, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu en opnieuw een driedubbele camera, maar dan met een 64MP hoofdlens.

Als laatste heeft Motorola extra aandacht gegeven aan de geluidskwaliteit van de smartphone. Volgens Motorola heeft de Edge de beste stereo-speakers voor smartphones, die krachtig en helder geluid leveren. Ook is de 3.5mm koptelefoonaansluiting nog gewoon aanwezig.

De Motorola Edge verschijnt in juni in Nederland en België op de markt in de kleuren Midnight Magenta en Solar Black voor een adviesprijs van 599,99 euro. De Edge Plus komt niet naar de Benelux, maar zal in andere delen van Europa op de markt verschijnen voor een forse adviesprijs van 1199 euro.

