Epic Games Nu Te Downloaden In Google Play Store

Fortnite is al 18 maanden geleden uitgebracht voor Android, maar om het spel te installeren moest je tot nu toe naar de website van Epic Games om het APK-bestand te downloaden. Epic Games koos voor deze strategie omdat het bedrijf geen percentage van de inkomsten wil delen met Google. Epic Games heeft zijn strategie nu echter aangepast en Fortnite alsnog in de Play Store geplaatst.

Het bedrijf laat in een verklaring weten dat het bedrijf zich nu realiseert dat Google software die buiten de Play Store te downloaden is op een achterstand zet door technische en zakelijke maatregelen. Zo krijgt de gebruiker beveiligingspop-ups te zien bij externe downloads en waarschuwt Google voor mogelijke malware. Ook zou Google Play Protect software buiten de Play Store proberen te blokkeren. Om deze redenen zou Epic Games het spel alsnog in de Play Store hebben geplaatst.

Sommige van deze punten kloppen uiteraard, maar het is duidelijk dat Epic Games gewoon geen geld wil afstaan voor het gebruik van de Google Play Store. Nu de echte fans van Fortnite het spel inmiddels al hebben gedownload via de website van Epic Games hoopt het bedrijf via de Play Store nog wat extra spelers te lokken. Vooral nu de meeste mensen thuiszitten vanwege COVID19, een periode waarin mensen meer dan ooit games spelen.

