HTC-teaser Hint Naar Terugkeer HTC U-serie

HTC is een merk waar we tegenwoordig weinig over schrijven, omdat de fabrikant nog zelden nieuwe smartphones op de markt brengt. Toch kunnen we binnenkort een nieuwe smartphone verwachten, zo blijkt uit een teaser die de fabrikant heeft gedeeld.

Vele jaren geleden was HTC een grote speler op de smartphonemarkt, maar tegenwoordig focust de Taiwanese fabrikant zich voornamelijk op VR-producten. Af en toe introduceert HTC nog een nieuwe smartphone, maar vaak alleen in specifieke landen. Hier hoort Nederland doorgaans niet bij. HTC heeft op Twitter nu echter een korte teaser gedeeld, die doet vermoeden dat HTC binnenkort een nieuwe smartphone zal introduceren voor in de HTC U-serie.

In de teaser zien we de contouren van een smartphone, met daarbij de tekst “See U Soon“. Dit lijkt een duidelijke verwijzing naar de HTC U-serie, waarin de fabrikant zowel high-end als mid-range smartphones uitbrengt. In de teaser zien we ook HTC’s Viverse logo. Viverse is HTC’s metaverse platform voor AI.

In het geruchtencircuit dook onlangs de HTC U23 Pro op. Mogelijk teaset HTC deze smartphone. Volgens de geruchten beschikt de HTC U23 Pro over een Snapdragon 7 Gen 1-processor met 12GB werkgeheugen. Deze processor vinden we doorgaans in krachtige mid-range smartphones. Een exacte releasedatum en overige details hebben we nog niet. Het is dus een kwestie van wachten totdat HTC meer informatie vrijgeeft.

