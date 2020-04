Samsung Galaxy A20e Ontvangt Android 10-update

Samsung heeft weer een nieuwe Android 10-update uitgerold. Dit keer is de Galaxy A20e aan de beurt, een budget-smartphone die vorig jaar op de markt verscheen. Android 10 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee samen met de nieuwste beveiligingspatch.

De Samsung Galaxy A20e verscheen in mei 2019 in Nederland op de markt voor 179 euro. De budget-smartphone beschikt over een 5,8-inch HD+-scherm met een druppelnotch voor de 8 megapixel selfie-camera, een Exynos 7884 octa-core processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3000 mAh accu, dual-SIM-ondersteuning, een 13MP + 5MP dual-camera en een vingerafdrukscanner.

Bij de lancering draaide de Galaxy A20e op Android 9 (Pie), maar gebruikers van de smartphone kunnen nu elk moment een update naar Android 10 verwachten. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een volledige donkere modus, meer privacyfuncties en nieuwe gebarenbediening. Ook installeert de update de beveiligingspatch van april 2020. Deze patch dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De Android 10-update is 1,4GB groot en komt binnen via een OTA-update. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [androidplanet]