Samsung Werkt Aan Mid-range Smartphones Met 5G-ondersteuning

Samsung heeft bekendgemaakt dat de fabrikant werkt aan mid-range smartphones met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Tot nu toe is 5G-ondersteuning alleen te vinden in de vlaggenschip-smartphones van het bedrijf.

Steeds meer fabrikanten brengen smartphones met een 5G-modem op de markt, maar meestal gaat het nog om dure high-end toestellen. Daar komt dit jaar echter verandering in. Zo kunnen we 5G-smartphones verwachten in de Galaxy A-serie van Samsung. Deze serie bestaat uit mid-range smartphones. Details over de goedkopere 5G-smartphone heeft Samsung nog niet gegeven.

Samsung heeft ook laten weten dat het bedrijf werkt aan nieuwe Galaxy Note-toestellen en een nieuwe opvouwbare smartphone. Ook over deze toestellen heeft Samsung verder nog geen details gegeven.

Niet lang geleden introduceerde de fabrikant OPPO ook al een goedkopere 5G-smartphone, onder de naam Oppo Find X2 Lite.

via [droidapp]