Eerste Specificaties Van OnePlus 15T Opgedoken

OnePlus heeft onlangs de OnePlus 15 en OnePlus 15R aangekondigd, maar de fabrikant werkt volgens de geruchten aan nog een ander model voor in deze serie. Het gaat om de OnePlus 15T, waarvan nu de eerste specificaties zijn uitgelekt.

In het geruchtencircuit zijn de eerste specificaties van de OnePlus 15T opgedoken. Volgens de bron Digital Chat Station krijgt de smartphone onder andere een 7000 mAh accu. Dit is een zeer grote accu, maar wel iets kleiner dan de 7400 mAh accu in de OnePlus 15 en 15R.

Het scherm is 6,3-inch groot en heeft een 1,5K resolutie, een maximale verversingssnelheid van 165Hz en een 3D-ultrasone vingerafdrukscanner. Aan de achterzijde van de aluminium behuizing vinden we een vierkante camera-module met afgeronde hoeken. In deze camera-module zou ook een telelens aanwezig zijn. De behuizing is waterdicht en intern vinden we een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor.

Meer specificaties en beelden ontbreken nog. De officiële introductie van de OnePlus 15T zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2026 plaatsvinden.

