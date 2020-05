Motorola Moto G7 Ontvangt Android 10-update

Motorola rolde eerder dit jaar Android 10 uit naar de Moto G7 Plus in Nederland, maar gebruikers van de reguliere Moto G7 hebben deze update nog steeds niet ontvangen. Gelukkig lijkt er nu een einde te komen aan het lange wachten.

Motorola is namelijk begonnen met de uitrol van de Android 10-update voor de Moto G7. Wel gaat het momenteel nog om een beperkte uitrol en is de update op dit tijdstip alleen te downloaden in Brazilië. Waarschijnlijk test Motorola de update eerst bij een klein publiek voordat het bedrijf start met de wereldwijde uitrol. Dit kan mogelijk een aantal weken duren.

We weten dus nog niet precies wanneer we de update in Nederland en België ontvangen, maar aan het lange wachten lijkt nu een einde te komen.

via [droidapp]