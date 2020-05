Renders Tonen Huawei P Smart S Met Driedubbele Camera

Er zijn renders opgedoken waarop de Huawei Smart S te zien is. De smartphone lijkt veel op de eerder gelanceerde Honor 20 Lite en beschikt onder andere over een driedubbele rear-camera. Ook de interne specificaties zijn gelekt.

De beelden zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass en zijn hier te bekijken. We zien de kleuren opties blauw, groen en zwart. Qua design lijkt de Huawei P Smart S veel op de bovenstaande Honor 20 Lite. Volgens de geruchten heeft de Huawei P Smart S een 6,3-inch scherm met een druppelnotch voor de selfie-camera. Achterop zit een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens.

Intern vinden we een Kirin 710-processor, maximaal 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu. Al met al lijkt de Huawei P Smart S een prima smartphone. Er is echter één probleem. Hoogstwaarschijnlijk komt de Huawei P Smart P op de markt zonder Google-diensten. Hierdoor ontbreken applicaties zoals de Play Store, Gmail, Google Maps, YouTube en meer. Zonder deze diensten is de smartphone in eens een stuk minder aantrekkelijk.

via [androidplanet]