Samsung Introduceert Extreem Robuuste Galaxy S20 Tactical Edition

Samsung heeft een extra stevige versie van de Galaxy S20 aangekondigd. De Galaxy S20 Tactical Edition heeft een robuuste behuizing gekregen waardoor de smartphone volgens Samsung geschikt is voor missies van het leger. De Tactical Edition is bij “geselecteerde IT-partners” beschikbaar.

Als we naar de promotiefoto’s kijken lijkt de Samsung Galaxy S20 Tactical Edition voornamelijk te zijn gemaakt voor gebruik in het leger. Op de speciale behuizing na lijkt er verder niet veel gewijzigd aan de hardware. Zo beschikt de smartphone over een 6,2-inch oled-scherm, een Snapdragon 865-processor, 12GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en 5G-ondersteuning.

Wel zien we een verschil in de software. Zo is het mogelijk om de smartphone in landschapsmodus te ontgrendelen en is er een speciale nachtzichtmodus toegevoegd, waarbij het scherm uitgeschakeld kan worden. Ook de Samsung Knox-beveiliging met dubbele encryptie is aanwezig.

via [hardware.info]