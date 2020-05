Samsung Galaxy A21s Nu Te Bestellen In Nederland

Samsung introduceerde een aantal dagen geleden een nieuwe budget-smartphone voor in de Galaxy A-serie. De Galaxy A21s is vanaf nu in Nederland te bestellen voor een vanafprijs van 209 euro.

De opvolger van de Samsung Galaxy A21 beschikt over een 6,5-inch scherm met een HD+ resolutie, een Exynos 850-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera. Deze rear-camera heeft een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

We schreven eerder al dat de Galaxy A21s vanaf 19 juni verkrijgbaar is, maar het is nu al mogelijk om een bestelling te plaatsen. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, blauw en rood en kost 209 euro (3GB/32GB) of 229 euro (4GB/64GB).

