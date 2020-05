“Samsung Galaxy Note 20 Te Zien Op Renders”

Samsung zal de Galaxy Note 20 naar verwachting in augustus introduceren en tot die tijd zullen steeds meer details over Samsung’s nieuwe vlaggenschip-toestel uitlekken. Deze week is de smartphone te zien op renders van de onbekende tech-lekker xleaks7.

De nieuwste geruchten zijn afkomstig van een onbekende bron en daarom raden we aan om dit bericht en de renders met een korrel zout te nemen. Wel komen de renders gedeeltelijk overeen met eerder gelekte beelden. Zo zien we in het midden van het scherm opnieuw een kleine uitsparing voor de selfie-camera en zien we aan de rechterkant van de telefoon de powerknop en de volumeknop. De Note 10 heeft deze knoppen aan de linkerkant. Ook opmerkelijk is de plek voor de Stylus. Deze zat voorheen altijd rechts, maar nu links.

Achterop vinden we een camera-module met vier lenzen. Dankzij deze camera lijkt de Galaxy Note 20 veel op de Galaxy S20. Op eerder gelekte beelden van de bekende tech-lekker Ice Universe zagen we echter een kleinere camera-module. Behalve de 108MP hoofdlens meldt de bron geen verdere camera-specificaties. We verwachten dat de camera onder andere een periscooplens met 5x optische zoom krijgt.

Wat vinden jullie van deze nieuwe renders?

via [AW]