Nokia 6.2 Ontvangt Beveiligingsupdate Van Mei 2020

HMD Global heeft een nieuwe update uitgerold naar de Nokia 6.2. De update installeert de beveiligingspatch van mei 2020, waardoor de smartphone weer wat beter beveiligd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Gebruikers van de Nokia 6.2 kunnen elk moment een nieuwe beveiligingsupdate verwachten. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch en brengt verder geen nieuwe functies met zich mee. De update is daarom ook slechts 7,03MB groot.

Updates worden doorgaans in fasen uitgerold, waardoor het even kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Zodra de update voor jouw toestel klaarstaat ontvang je een notificatie. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen van de Nokia 6.2.

via [droidapp]