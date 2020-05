Xiaomi Introduceert Redmi Note 9 (Pro) en Mi 10 Lite 5G Voor Nederlandse Markt

Xiaomi heeft deze week tijdens een online-evenement de Nederlandse prijzen van de Redmi Note 9 (Pro) en Mi 10 Lite 5G bekendgemaakt. Beide toestellen zijn vanaf 1 juni verkrijgbaar voor een adviesprijs van 199 euro en 349 euro.

Ongeveer een maand geleden introduceerde Xiaomi de Redmi Note 9 Pro, maar details over een Nederlandse lancering hadden we toen nog niet. Daar komt nu verandering is, want Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Redmi Note 9 en de Redmi Note 9 Pro vanaf 1 juni in Nederland verkrijgbaar zijn voor 199 euro tot 299 euro. Beide toestellen beschikken over een 6,67-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een Snapdragon 720G-processor, 64GB of 128GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 5020 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen.

De reguliere Redmi Note 9 heeft 3GB of 4GB werkgeheugen en een 16MP selfie-camera, terwijl de Redmi Note 9 Pro is uitgerust met 6GB werkgeheugen en een 32MP selfie-camera. Achterop vinden we een vierdubbele camera. De Redmi Note 9 Pro heeft een 64MP hoofdlens terwijl de reguliere Redmi Note 9 het moet doen met een 48MP hoofdlens.

Xiaomi heeft ook de wat duurdere Xiaomi Mi 10 Lite 5G gepresenteerd voor de Nederlandse markt. Dit toestel beschikt over een 6,57-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en HDR10+-ondersteuning, een Snapdragon 765G-processor met 5G-modem, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4160 mAh accu met ondersteuning voor 20 watt snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De Xiaomi Mi 10 Lite 5G is vanaf 1 juni verkrijgbaar in de kleuren Aurora Blue, Dream White en Cosmic Grey voor 349 euro (64GB) of 399 euro (128GB).

via [AW]