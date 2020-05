OnePlus Werkt Aan Goedkopere Smartphone

OnePlus CEO Pete Lau heeft tijdens een interview met Fast Company bekendgemaakt dat het bedrijf werkt aan een ‘budgetvriendelijke’ smartphone. De nieuwste vlaggenschip-smartphones van OnePlus zijn de afgelopen tijd enorm in prijs gestegen, terwijl OnePlus een aantal jaren terug juist bekend stond om zijn goede prijs/kwaliteit verhouding.

Pete Lau laat weten dat de nieuwe smartphone een lagere adviesprijs meekrijgt, maar nog steeds voldoet aan de ‘standaarden’ waarmee OnePlus zijn smartphones tot nu toe op de markt heeft gebracht. OnePlus zet deze stap omdat er een grote vraag is naar smartphones met een ‘vriendelijke’ prijs.

Eerdere geruchten spraken over de komst van een lichtere versie van de OnePlus 8, genaamd OnePlus Z. Het is mogelijk dat Pete Lau spreekt over dit toestel. Volgens de geruchten is de OnePlus Z de eerste smartphone van het bedrijf met een MediaTek-processor. Het zou gaan om de Dimensity 1000 of 1000L, met ondersteuning voor 5G. OnePlus zal de smartphone vermoedelijk in juli introduceren.

