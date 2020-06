OPPO Reno 4 (Pro) Officieel Aangekondigd

Nadat eerder deze maand al enkele officiële renders opdoken heeft OPPO de Reno 4 (Pro) nu officieel aangekondigd. Het gaat om mid-range toestellen met een 5G-modem en ondersteuning voor 65 watt snelladen.

Slechts een aantal maanden na de introductie van de Reno 3 heeft OPPO in China nu alweer de opvolger gepresenteerd. De Oppo Reno 4 heeft een 6,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een 90 Hz verversingssnelheid en een uitsparing voor de dual-selfie-camera. Deze selfie-camera heeft een 32MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

Achterop zit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 765-processor met een 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 65 watt snelladen.

De Oppo Reno 4 Pro is op veel vlakken gelijk, maar heeft een iets groter 6,5-inch AMOLED-scherm en een betere camera-opstelling met een 48MP hoofdlens, 13MP telelens met 2x optische zoom en een 12MP groothoeklens. Voorop zit een enkele 32MP selfie-camera.

De Oppo Reno 4 is verkrijgbaar in de kleuren Dream Mirror Black, Taro Purple en Crystal Blue en krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend 382 euro (8GB + 128GB) of 417 euro (8GB + 256GB). De Reno 4 Pro kost 479 euro (128GB) of 532 euro (256GB). De Pro-versie is verkrijgbaar in de kleuren Titanium black, Dream Mirror Black, Crystal Diamond Red en Crystal Blue. Het is nog onduidelijk of OPPO de Reno 4-serie ook in de Benelux op de markt brengt.

via [AW]