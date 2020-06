De voordelen van een refurbished telefoon

Ben jij aan het overwegen om een nieuwe telefoon aan te schaffen? En overweeg je een smartphone van Samsung? Graag helpen wij je bij het maken van deze keuze met een aantal van onze tips. Je kunt namelijk razendsnel eigenaar worden van een Samsung smartphone naar keuze maar vanwege de hoeveelheid van soorten en uitvoeringen kan het nog een hele opgave zijn om de juiste te kiezen. Lees verder om meer te weten te komen zodat jij er achter kunt komen of ze bij jou zullen passen.

Nieuw of refurbished?

Wanneer je kiest om een toestel te gaan aanschaffen rust de keuze of je een gloednieuw toestel wilt of voor refurbished gaat. Een refurbished smartphone Samsung is een toestel dat al in gebruik is geweest door een ander maar wat grondig wordt geïnspecteerd en vernieuwd door experts. Niet-werkende onderdelen worden vervangen waar nodig, de smartphone wordt van de nieuwste software voorzien en je toestel wordt grondig schoon gemaakt. Het voordeel bij het kopen van een refurbished telefoon is dat de prijs een stuk lager is dan normaal en jij een zo goed als nieuw product ontvangt. Daarnaast ontvang je bij de meeste aanbieders een flinke garantie, zoals bij Smart2Have waar je maar liefst twee jaar garantie krijgt op refurbished producten.

Volgens ons zeker een aanrader.

Het verschil tussen tweedehands en refurbished

Wanneer je zelf op zoek gaat naar een tweedehands toestel liggen er altijd een aantal risico’s op de loer. Het toestel kan er namelijk goed uit zien bij aankoop maar je weet nooit of dit zo zal blijven. En mocht het toestel alsnog kapot gaan na een half jaar, dan heb je geen garantie. Van een refurbished toestel moet je kunnen verwachten dat deze altijd naar behoren functioneert. Ga daarom altijd na door wie het toestel wordt opgeknapt. Tot slot scheelt de prijs/kwaliteit-verhouding tussen tweedehands en refurbished vaak niet veel, terwijl tweedehands een stuk meer risico’s met zich meebrengt. Het verschil tussen een gloednieuw toestel en een refurbished toestel is in prijs wel een stuk groter, terwijl de kwaliteit niet veel scheelt.

Een aanbieder als Smart2Have zal er voor zorgen dat je een betrouwbaar en werkend toestel krijgt. Daarnaast hebben zij een klantenservice die je graag verder helpt bij problemen.