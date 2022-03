De werkwijze van refurbished apparaten

De afgelopen jaren lijken digitale apparaten de markt te veroveren. Door de wereldwijde digitalisering zijn apparaten onmisbaar in ieders leven. Zo worden computers dagelijks in gebruik gesteld op de werkvloer en zijn smartphones onmisbaar in het sociale leven. Voor de huidige generatie is het vrijwel onmogelijk om een dag zonder digitale apparaten door te komen.

Helaas hebben de digitale apparaten ook een keerzijde. De productie van deze apparaten is verantwoordelijk voor een hoop uitstoot, waardoor het milieu behoorlijk beschadigd wordt. Gelukkig is daar al snel een oplossing voor bedacht: de refurbished apparaten. Het hergebruiken van goed werkende onderdelen zal onnodige productie en daarmee onnodige uitstoot voorkomen. Dat is mooi meegenomen! Maar wat doen bedrijven die refurbished toestellen verkopen? Hoe gaat het in zijn werk? In dit artikel zullen wij jullie stapsgewijs meenemen in het proces. Lees snel verder.

Apparatuur ontvangen

Uiteraard zul je moeten starten met gebruikte apparatuur. Deze apparatuur kan van particulieren komen die de apparatuur voor persoonlijke doeleinden heeft gebruikt, maar het komt ook regelmatig voor dat de apparatuur van bedrijven afkomstig zijn, waar de producten als showmodellen zijn gebruikt of zijn geretourneerd. Als bedrijf die een refurbished printer, smartphone of tablet verkoopt, kunnen de gebruikte producten worden opgestuurd of opgehaald. Dit is de keuze van het bedrijf.

Dataverwijdering

Om de gebruikte producten in de toekomst weer te verkopen, zal het product eerst volledig worden leeggehaald. Hierbij worden de eventuele aanwezige gegevens van de vorige gebruiker van het toestel verwijderd. De meeste gebruikers weten overigens niet dat er, ondanks het verwijderen van de gegevens, nog steeds veel gegevens op het betreffende apparaat te vinden zijn. Om de gegevens van de vorige gebruiker veilig te stellen, worden deze direct verwijderd, voordat het apparaat verder nagelopen wordt.

Testen

In deze fase van het proces van het apparaat in gebruik worden gesteld om naderhand te kunnen constateren welke onderdelen goed werken en welke onderdelen kwalitatief verminderd zijn door het gebruik van de vorige eigenaar heen. De onderdelen van het betreffende apparaat zullen worden nagekeken en gerepareerd. Indien het onderdeel niet meer bruikbaar is, zal het onderdeel worden vervangen door een nieuw onderdeel. Doordat de goed werkende onderdelen worden hergebruikt, zal dit een hoop kosten besparen, waardoor de kosten van refurbished toestellen vaak een stuk lager liggen. Dit verklaart waarom jij bij de bedrijven een goedkope printer, smartphone of tablet kunt aanschaffen.

Reinigen

Nadat alle onderdelen zijn gekeurd en indien nodig zijn gerepareerd of vervangen, zal het product in zijn geheel grondig en professioneel worden gereinigd. Zo zal het product er weer als nieuw uitzien.