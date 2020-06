Samsung Galaxy S10-serie Ontvangt Grote Update

Samsung heeft een grote update uitgerold naar de Galaxy S10, Galaxy S10+ en Galaxy S10e. De update brengt een hoop stabiliteitsverbeteringen met zich mee. Eerder deze maand rolde Samsung al de beveiligingspatch van juni 2020 uit naar de Galaxy S10-serie.

Nadat de Galaxy S10 eerder deze maand de nieuwste beveiligingspatch ontving staat er nu alweer een nieuwe update klaar. Deze update lost een aantal problemen op en moet er voor zorgen dat de smartphone een stuk stabieler draait.

Zo staat er in de changelog dat de stabiliteit van de camera is verbeterd, de WiFi-verbinding en stabiliteit is verbeterd en dat het aanraakscherm is geoptimaliseerd en daardoor beter moeten reageren op aanrakingen.

De update rolt in fasen uit. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

