Huawei P40 Pro+ Vanaf 25 Juni Verkrijgbaar Voor 1399 Euro

Huawei zal eind deze maand een nieuwe versie van zijn vlaggenschip-smartphone op de markt brengen. De Huawei P40 Pro+ is vanaf 25 juni verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor een adviesprijs van 1399 euro.

De P40 Pro+ is een krachtpatser die beschikt over een 6,58-inch 90Hz OLED-scherm, een Kirin 990-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een 4200mAh accu met ondersteuning voor 40W draadloos laden en een 32MP selfie-camera. Achterop vinden we een vijfdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 40MP ultragroothoeklens, twee 8MP telelenzen en een Time-of-flight-sensor. De camera kan tot 10x optisch inzoomen.

De Huawei P40 Pro+ draait op Android 10 met de Emui 10.1-schil en de Google-diensten ontbreken net als bij de andere toestellen in deze serie. In plaats daarvan zijn de Huawei Mobile Services aanwezig.

via [tweakers]