“Samsung Werkt Aan Galaxy S20 Lite”

Samsung werkt volgens de laatste geruchten aan een Lite-versie van de Galaxy S20, die intern bekend staat als de ‘Fan Edition’. Het gaat om een minder krachtige en goedkopere uitvoering.

Dit zeggen bronnen van de website Sammobile. Intern staat de smartphone bekend als ‘Galaxy S20 Fan Edition’, maar de smartphone komt waarschijnlijk op de markt onder de naam ‘Galaxy S20 Lite’. Samsung werkt aan een Amerikaanse model ‘SM-G780’ en een internationale model ‘SM-G780’. De internationale uitvoering komt met en zonder 5G-ondersteuning.

Veel specificaties hebben we nog niet, behalve dat de smartphone 128GB opslagruimte heeft en draait op Samsung’s One UI 2.5-schil die is gebaseerd op Android 10. We weten nog niet wanneer Samsung de Galaxy S20 Lite wil introduceren.

via [androidplanet]