Nokia 7.2 James Bond-uitvoering Nu Verkrijgbaar

Er is een speciale versie van de Nokia 7.2 uitgebracht. Het gaat om een James Bond-uitvoering met een limited edition 007 Kevlar telefoonhoes. De James Bond-editie komt samen met Nokia Power Earbuds.

00-agente Nomi gebruikt in de nieuwe James Bond-film No Time To Die meerdere Nokia-smartphones, waaronder de Nokia 7.2. Ben je een grote fan van James Bond dan kun je een speciale James Bond-uitvoering aanschaffen. Deze uitvoering komt met een 007 Kevlar telefoonhoes die van hetzelfde materiaal is voorzien als kogelvrije vesten. Ook komt de smartphone met Nokia Power Earbuds en 1 jaar extra garantie. De James Bond-uitvoering kost dankzij een flinke korting slechts 329,00 euro.

De Nokia 7.2 is een mid-range smartphone met een 6,3-inch scherm (2280 bij 1080 pixels), een Snapdragon 660-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een vingerafdrukscanner, een 3500 mAh accu, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera bestaande uit een 48MP reguliere lens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens.

via [hardware.info]