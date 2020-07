“Samsung Zal Galaxy Fold 2 Niet Introduceren Op Volgende Unpacked-event”

Samsung introduceerde ongeveer een jaar geleden de eerste opvouwbare smartphone van het bedrijf en we verwachten over niet al te lange tijd de opvolger. Volgens Max Weinbach van XDA Developers zal Samsung de Galaxy Fold 2 echter niet op de aankomende Unpacked-event introduceren. Dit evenement staat ingepland op 5 augustus.

Samsung zal op 5 augustus tijdens een Unpacked-event de Galaxy Note 20-serie introduceren. Geruchten spreken ook over de introductie van een aantal andere toestellen, waaronder de Galaxy Fold 2. Volgens Max Weinbach is dit echter niet het geval. De smartphone zou namelijk nog niet klaar zijn en dus op een later tijdstip geïntroduceerd worden. Samsung zou nog maar net begonnen zijn met het testen van de hardware en ook de software zou nog in een te vroeg ontwikkelstadium zitten.

Max verwacht dat de Galaxy Fold 2 op zijn vroegst in oktober op de markt verschijnt. Waarschijnlijk krijgen we op 5 augustus wel de opvouwbare Galaxy (Z) Flip 5G te zien.

via [hardware.info]