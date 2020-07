Huawei Nova 5T Ontvangt EMUI 10.1-update

Goed nieuws voor mensen met een Huawei Nova 5T. Huawei is namelijk beginnen met de uitrol van de EMUI 10.1-update voor de smartphone. De update brengt een hoop verbeteringen met zich mee en installeert ook een nieuwe beveiligingspatch.

De Huawei Nova 5T verscheen ongeveer een jaar geleden op de markt en is nog steeds interessant omdat dit toestel in tegenstelling tot nieuwere Huawei-smartphones nog gewoon is voorzien van Google-services. De Nova 5T ontvangt nu een update naar EMUI 10.1. De nieuwe versie van Huawei’s softwareschil heeft onder andere een verbeterde gebruikersinterface gekregen. Ook is Huawei Today als vervanger van de Google Discover-feed toegevoegd en kunnen consumenten nu gebruikmaken van een verbeterde multitaskvenster. Verder moet alles sneller werken en is de beveiligingsupdate van juni 2020 toegevoegd.

Gebruikers kunnen de update elk moment verwachten, maar Huawei rolt EMUI 10.1 in fasen uit waardoor het even kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

via [droidapp]