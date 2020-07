OnePlus Deelt Specificaties Van OnePlus Nord

OnePlus zal morgen de OnePlus Nord officieel introduceren, maar de fabrikant heeft nu alvast wat specificaties met ons gedeeld. Zo weten we dat de nieuwe smartphone beschikt over een 90 Hz scherm, tot 12GB werkgeheugen en een vierdubbele camera.

De smartphones van OnePlus worden steeds duurder, maar met de OnePlus Nord wil de fabrikant eindelijk weer een aantrekkelijk geprijsde smartphone op de markt brengen. Via twee forumberichten [1, 2] deelde OnePlus alvast de eerste specificaties. Zo weten we onder andere dat de OnePlus Nord een 90Hz-scherm krijgt, wat voor soepelere beelden moet zorgen. Het touchscreen heeft een aanraaksnelheid van 180Hz, waardoor aanrakingen sneller worden herkend. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 765G-processor met ondersteuning voor 5G, maximaal 12GB werkgeheugen en een vierdubbele rear-camera.

Deze rear-camera heeft een 48MP Sony IMX586 hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP dieptelens en een macrolens waarvan de resolutie onbekend is. Voorop vinden we een dual selfie-camera, met een 32MP hoofdlens. Volgens de geruchten heeft de tweede lens een 8MP resolutie.

Een exacte adviesprijs hebben we nog niet, maar OnePlus heeft eerder al aangegeven dat de OnePlus Nord minder dan 500 dollar gaat kosten. Na de officiële introductie, die morgen plaatsvindt, zullen wij alle details met jullie delen.

via [androidplanet]