Eerste Foto’s Motorola Moto E7 Opgedoken

Op het internet zijn foto’s opgedoken waarop de Motorola Moto E7 te zien zou zijn. De foto’s tonen zowel de voorkant als de achterkant van de Moto E7 en geven meer informatie over de specificaties van de smartphone.

Motorola heeft dit jaar al een hele reeks smartphones geïntroduceerd en later dit jaar kunnen we daar de Moto E7 aan toevoegen. Foto’s van de smartphone geven nu alvast een hoop details weg. Zo zien we aan de voorkant een 6,2-inch scherm met druppelnotch voor de selfie-camera en aan de achterkant een dual-camera en een vingerafdrukscanner.

De rear-camera heeft een 13MP en 2MP lens en intern vinden we een Snapdragon 632-processor, 2GB of 4GB werkgeheugen en 32GB of 64GB opslagruimte. De smartphone draait op Android 10 en krijgt vermoedelijk een adviesprijs mee van ongeveer 150 euro.

via [droidapp]