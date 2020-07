Nieuwe Samsung Galaxy Buds Live Krijgt Noisecancelling

Op het internet is een korte reclame verschenen voor de Samsung Galaxy Buds Live. De reclame lijkt te suggereren dat de nieuwe draadloze oordopjes beschikken over noisecancelling. De advertentie is door Walkingcat gedeeld op Twitter.

Walkingcat heeft vaker onaangekondigde informatie gedeeld. Dit keer deelt hij een kort filmpje, waarin we de draadloze oordopjes zien, gevolgd door de tekst “Keep the noise out. Let the sound in.” Dit suggereert dat Samsung actieve ruisonderdrukking gaat toevoegen aan de Galaxy Buds Live. We zien de oordopjes in drie verschillende kleuren, namelijk zwart, wit en roze.

Tech-lekker Evan Blass gaf eerder al aan dat de nieuwe oordopjes noisecancelling krijgen. Ook zou Samsung betere speakers ingebouwd hebben. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Buds Live wil introduceren, maar we verwachten dat we niet lang meer hoeven te wachten.

