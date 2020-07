Oppo A5 (2020) Ontvangt Android 10-update

Oppo is begonnen met de uitrol van Android 10 met de ColorOS 7.1-schil voor de Oppo A5 (2020). De update brengt een hoop nieuwe functies en aanpassingen naar de budget-smartphone. De update rolt in fasen uit en is ook in Nederland te downloaden.

Oppo gaf eerder al aan dat het bedrijf in het derde kwartaal van dit jaar Android 10 met ColorOS 7.1 zal uitrollen en deze belofte maakt de fabrikant nu waar. De eerste Nederlandse gebruikers melden namelijk dat ze de update hebben ontvangen. ColorOS 7.1 brengt onder andere een volledig donkere thema, verbeterde notificaties, meer privacyfuncties en een verbeterde gebruikersinterface met zich mee. Ook zijn er dynamische achtergronden, nieuwe ringtones en nieuwe animaties toegevoegd.

De Android 10-update rolt nu uit, maar het kan even duren voordat iedereen de update heeft ontvangen. Oppo rolt de update namelijk in fasen uit. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

