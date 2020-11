Samsung Galaxy S9 En Note 9 Ontvangen Grote One UI 2.5-update

Nederlanders met een Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ of Galaxy Note 9 kunnen nu een nieuwe update downloaden. Samsung heeft namelijk de One UI 2.5-update uitgerold in Nederland. One UI 2.5 brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

De Galaxy S9 (plus) en Galaxy Note 9, die inmiddels ongeveer 2.5 jaar oud zijn, ontvangen een grote update. One UI 2.5 is vermoedelijk de laatste grote update voor de Galaxy S9-serie. Wel kunnen gebruikers in de toekomst nog gewoon beveiligingsupdates verwachten.

One UI 2.5 is een nieuwe versie van Samsung’s Android-schil. Na het installeren van de update krijg je onder andere toegang tot een zoekfunctie in de toetsenbord-app voor YouTube, heeft de smartphone ondersteuning voor Wireless DeX, kun je de kwaliteitsinformatie zien bij WiFi-netwerken en kun je gebruikmaken van de nieuwste camera-verbeteringen. Ook installeert de update de beveiligingspatch van oktober 2020. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

