Samsung Galaxy A21s Ontvangt Eerste Update

De Samsung Galaxy A21s, die onlangs in Nederland op de markt verscheen, heeft zojuist de eerste update ontvangen. De update brengt voornamelijk prestatieverbeteringen met zich mee.

De eerste update voor de Galaxy A21s is 109MB groot. De update is niet voorzien van een nieuwe beveiligingspatch, waardoor deze blijft staan op mei 2020. Wel brengt de update verbeteringen in de belkwaliteit via een Bluetooth-headset en via de Luidspreker-stand met zich mee. Ook zijn de camera-prestaties verbeterd.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kan downloaden. Het kan even duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]