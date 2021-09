Nokia 4.2 En Nokia 3.2 Ontvangen Beveiligingsupdate Van Augustus

HMD Global heeft een nieuwe update uitgerold naar de Nokia 4.2 en de Nokia 3.2. De update installeert de beveiligingspatch van augustus 2021, waardoor gebruikers weer een stukje beter beschermd zijn tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Gebruikers van de budget-smartphones Nokia 4.2 en Nokia 3.2 kunnen elk moment een melding verwachten met daarin het bericht dat er een nieuwe update klaarstaat. De smartphones krijgen de beveiligingsupdate van augustus 2021. De update bevat alleen beveiligingsverbeteringen, geen nieuwe functies.

De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen van de smartphone.

via [droidapp]