Motorola Start Uitrol Android 10 Voor Moto G7, G7 Play, G7 Power en G8 Plus

Ben je in het bezit van een Moto G7, G7 Play, G7 Power of G8 Plus, dan hebben we goed nieuws. Motorola is namelijk begonnen met de uitrol van Android 10 voor deze toestellen. Gebruikers ontvangen een notificatie zodra ze de update kunnen downloaden.

Verschillende gebruikers van de eerder genoemde Motorola-smartphones melden dat ze een update naar Android 10 hebben ontvangen. De update voor de Moto G7 rolde al in mei uit, maar was toen nog niet in Nederland te downloaden. Android 10 is nu voor de gehele Moto G7-serie beschikbaar, inclusief de Moto G7, Moto G7 Power en Moto G7 Play. De Moto G7 Plus kreeg in februari al een Android 10-update.

Android 10 is ook uitgerold naar de Moto G8 Plus, maar het is nog onduidelijk wanneer de update in Nederland aankomt.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update kan installeren. Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel.

