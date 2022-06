Voordelige Xiaomi Redmi 10 (2022) Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Xiaomi Redmi 10 uit 2022 is nu in Nederland verkrijgbaar. De budget-smartphone met vierdubbele rear-camera krijgt een adviesprijs mee van 189 euro en is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren.

Xiaomi heeft de Xiaomi Redmi 10 (2022) nog niet officieel voor de Nederlandse markt aangekondigd, maar de smartphone is via de webwinkel Belsimpel nu al wel te bestellen in Nederland. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren blauw, grijs en wit voor een adviesprijs van 189 euro. Je kunt de smartphone echter ook in combinatie met een abonnement kopen.

De Xiaomi Redmi 10 (2022) beschikt opmerkelijk genoeg over exact dezelfde specificaties als zijn voorganger. We weten niet wat de reden is voor het uitbrengen van precies dezelfde smartphone. De Redmi 10 (2022) beschikt over een 6,5-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een 90Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de 8MP selfie-camera. Intern vinden we een MediaTek-processor met 4GB werkgeheugen, 64GB uitbreidbare opslagruimte en een 5000 mAh accu. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een macrolens en een dieptelens. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop.

