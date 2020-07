“Lancering Microsoft Surface Duo Mogelijk Al In Oktober”

Microsoft kondigde vorig jaar een Android-smartphone aan onder de naam Surface Duo. De Microsoft Surface Duo is uitgerust met twee schermen en verschijnt later dit jaar op de markt. De lancering zal mogelijk echter al wat eerder plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Microsoft toonde de Surface Duo vorig jaar in oktober, maar gaf toen aan dat de smartphone pas in de winter van 2020 gelanceerd zal worden. Volgens Droid-Life komt de Surface Duo echter eerder dan verwacht. De smartphone is nu namelijk verschenen bij de Amerikaanse toezichthouder FCC. Wat opvalt is dat de FCC tot oktober 2020 geen informatie zoals foto’s en de handleiding mag lekken. Je kunt je dan afvragen waarom de FCC deze details al in oktober mag delen als de smartphone pas in de kerstperiode in de winkels ligt. Daarnaast gaan er al wat langer geruchten rond die spreken over een lancering in de zomer.

Eerder zijn al wat specificaties uitgelekt. Zo zou de Microsoft Surface Duo beschikken over twee 5,5-inch AMOLED-schermen met een resolutie van 1800 x 1350 pixels, een Snapdragon 855-processor, 6GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 3460 mAh accu en een 11MP camera. De smartphone draait op Android 10 met de Microsoft Launcher.

via [AW]