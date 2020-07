“Eerste Details Samsung Galaxy S21 Gelekt”

Samsung zal op 5 augustus onder andere de Galaxy Note 20-serie introduceren, maar er zijn nu al details uitgelekt over de vlaggenschip-smartphone van volgend jaar. We hebben het over de Galaxy S21, waarvan Samsung volgens de eerste berichten drie uitvoeringen op de markt zal brengen.

Volgens bronnen van Sammobile komt Samsung net als de voorgaande twee jaren opnieuw met drie varianten van zijn Galaxy S21. Deze toestellen hebben de modelnamen ‘SM-G991’, ‘SM-G996’, en ‘SM-G998’. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk de S21, S21 Plus en S21 Ultra. Alle drie de modellen krijgen 5G-ondersteuning. Consumenten kunnen kiezen tussen 128GB en 256GB opslagruimte.

Overige specificaties zijn nog niet uitgelekt en we raden aan om de geruchten over de Galaxy S21-serie voorlopig nog met een korrel zout te nemen, aangezien de officiële introductie nog ver weg is.

via [AW]