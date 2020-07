Huawei Mate 10 Pro Ontvangt Update Naar Android 10

Huawei is begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Mate 10 Pro uit 2017. De update, die ook al in Nederland te downloaden is, brengt een hoop nieuwe functies met zich mee, waaronder een donkere modus en meer privacyfuncties.

De Mate 10 Pro verscheen in 2017 op de markt met Android 8 en werd later bijgewerkt naar Android 9. Nu kunnen gebruikers de nieuwste versie van Android downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig controleren of de Android 10-update al klaarstaat via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem en updates‘ -> ‘Software-update‘.

Android 10 brengt een hoop verbeteringen met zich mee, waaronder een aangepaste interface, vernieuwde notificaties, een volledige donkere modus, meer privacy-opties en nieuwe gestures.

Android 10 is waarschijnlijk de laatste grote update die Huawei uitrolt naar de Mate 10 Pro.

via [androidplanet]