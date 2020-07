Specificaties Van Samsung Galaxy Tab S7 (Plus) Gelekt

Naast verschillende smartphones en een nieuwe smartwatch verwachten we op 5 augustus tijdens het Unpacked-event van Samsung ook de introductie van de Galaxy Tab S7-serie. De specificaties van de nieuwe high-end tablets zijn nu uitgelekt via de website Winfuture.

Winfuture heeft zowel afbeeldingen als specificaties van de Galaxy Tab S7-serie gedeeld. Volgens de website heeft de Galaxy Tab S7 een 11-inch LTPS TFT LCD-scherm met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels en een helderheidsniveau van 500 cd/m2. De Galaxy Tab S7 Plus heeft een 12,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2800 bij 1752 pixels en een helderheidsniveau van 420 cd/m2. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 120 Hz.

Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 865 Plus-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en vier luidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning. Achterop zit een dual-camera met een 13MP hoofdlens en een 5MP groothoeklens. Voorop zit een 8MP selfie-camera. De Galaxy Tab S7 heeft een 7040 mAh accu en de Tab S7 Plus heeft een 10,090 mAh accu.

De tablets hebben ondersteuning voor de draadloze versie van de DeX-software en worden geleverd met dezelfde S Pen als die van de Galaxy Note 20 Ultra. De tablets komen op de markt in de kleuren Mystic Black, Mystic Bronze en Mystic Silver. De adviesprijzen zijn nog niet uitgelekt.

via [AW]