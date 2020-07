Qualcomm Quick Charge 5 Kan Smartphone Met 100 Watt Snelladen

Qualcomm heeft deze week Quick Charge 5 aangekondigd. Smartphones kunnen met de nieuwste snellaadtechnologie laden met een vermogen van maximaal 100 Watt, waardoor een smartphone na 15 minuten weer volledig is opgeladen.

Quick Charge 5 is bijna vier keer sneller dan zijn voorganger. Quick Charge 4.0 Plus heeft namelijk ondersteuning voor opladen met een snelheid van maximaal 27 watt, terwijl Quick Charge 5 met 100 watt kan laden. Hierdoor is een accu met een capaciteit van 4.500 mAh na 15 minuten aan de lader opgeladen van 0% tot 100%.

Qualcomm geeft aan dat Quick Charge 5 maar liefst 70% energiezuiniger is dan Quick Charge 4. Dit moet ook leiden tot minder verspilde energie en koelere oplaadtemperaturen. Het laadgedrag wordt automatisch aangepast naar de ideale oplaadspecificaties van een toestel. Batterijen gaan hierdoor langer mee.

Zowel de Snapdragon 865 als de 865 Plus-processor hebben ondersteuning voor Quick Charge 5. Xiaomi zal de eerste fabrikant zijn die een smartphone met Quick Charge 5 op de markt brengt.

